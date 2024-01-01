Директор «Луцькводоканалу» задекларував заощадження в валюті і квартиру в кредит

Віктор Гуменюк декларує квартиру в кредиті та заощадження у валюті. Минулого року він отримав майже мільйон гривень зарплати, а також став власником торгової марки.



Декларацію за 2023 рік Віктор Гуменюк оприлюднив 30 березня 2024-го,



З нерухомості очільник «Луцькводоканалу» вказує квартиру на 45,4 квадрата у Луцьку, яку придбав у кредит у 2013 році за 267,5 тисячі гривень. За неї минулого року він сплатив 16,8 тисячі гривень боргу, а також 3424 гривні процентів. Його дружина Юлія Соломко у власності має земельну ділянку на дев’ять соток та недобудований житловий будинок у Луцьку. Також у спільній власності з батьками та братом у неї перебуває квартира у Луцьку площею 66,8 квадрата.



Подружжя має дві автівки: Віктор Гуменюк їздить на Nissan Tiida 2006 року випуску. А дружина – на BMW X3 2012 року випуску.

У 2023 році Віктору Гуменюку нарахували у «Луцькводоканалі» 950,2 тисячі гривень зарплати, або ж в середньому по 79,1 тисячі гривень на місяць. Його дружина сукупно мала 140,5 тисячі гривень. Вона працювала за сумісництвом у двох університетах: у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Юлія Соломко заробила 33,3 тисячі гривень, а у Луцькому національному технічному університеті – 16,5 тисяч гривень. Також вона отримала 90,6 тисячі гривень соціальної допомоги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради та 109 гривень процентів.



У 2022 році заробітна плата Віктора Гуменюка була меншою майже на 180 тисяч – тоді він отримав 779,3 тисячі гривень. Його дружина загалом мала 169,2 тисячі гривень – це була зарплата від Волинського національного університету імені Лесі Українки, соціальна допомога та банківські проценти.



У 2023 році директор «Луцькводоканалу» зберігав 46,9 тисячі доларів та 8 тисяч євро, а у дружини було 40,2 тисячі доларів та 1150 євро заощаджень. Торік ці заощадження зросли: 2022-го Віктор Гуменюк зберігав 42,3 тисячі доларів та 8 тисяч євро, а дружина – 38,3 тисячі доларів.



Крім доходів та заощаджень Віктор Гуменюк декларує і нематеріальні активи. Це свідоцтво на торговельну марку «evoda», яке він отримав 1 листопада 2023 року. До речі, схожу назву мало дочірнє підприємство «Луцькводоканалу» – «Евода трейд». Воно надавало послуги з постачання електроенергії і виграло чимало підрядів у цій сфері. Однак не розрахувалося з деякими підрядниками та постачальниками і через це наростило борги.



Восени 2023-го року на сесії Луцької міської ради розглядалося питання про ліквідацію цього підприємства. Втім, депутати не підтримали це рішення. Тож згодом «Евода трейд» звернулася до Господарського суду із заявою про банкрутство. Нині ця справа перебуває в суді.



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