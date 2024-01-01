На Волині чоловік напав на лікарів





Інцидент стався ще 3 серпня 2021 року об 11:30. Про це відомо з вироку Маневицького районного суду, пише



П’яний чоловік, перебуваючи на другому поверсі приміщення Маневицької амбулаторії загальної сімейної медицини, під приводом необхідності познайомитися зі своїм сімейним лікарем, голосно кричав та висловлювався грубою нецензурною лайкою в адресу лікарів та відвідувачів амбулаторії.



Увірвавшись у кабінет дерматологині, він вимагав повідомити, хто його сімейний лікар, умисно схопивши її своєю рукою за задню частину шиї та стиснув. Потім він взяв стілець та кинув його в напрямку вікна, внаслідок чого з підвіконня впав та розбився горщик із кімнатною рослиною.



Опісля чоловік облаяв сімейну лікарку, різко зачинив її робочий ноутбук та схопив за ліве плече, стиснувши його.



Внаслідок цього роботу амбулаторії зупинили того дня орієнтовно з 11:30 до 12:50.



Обвинувачений свою вину визнав. Зазначив, що хотів вакцинуватися від ковіду.



Як розповів обвинувачений, він не міг знайти свого сімейного лікаря, почав сердитися і голосно обурюватися. Підтвердив обставини, зазначені в обвинувальному акті і доповнив, що детально пригадати всі обставини події не може, бо перед тим вживав алкогольні напої. Розкаюється у вчиненому, просить вибачення у потерпілих та просить суд суворо його не карати.



Суд оштрафував волинянина на 34 000 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили чоловіка, який грубо нецензурно лаявся до лікарів та пацієнтів і схопив дерматолога за задню частину шиї та стиснув.Інцидент стався ще 3 серпня 2021 року об 11:30. Про це відомо з вироку Маневицького районного суду, пише Insider Media П’яний чоловік, перебуваючи на другому поверсі приміщення Маневицької амбулаторії загальної сімейної медицини, під приводом необхідності познайомитися зі своїм сімейним лікарем, голосно кричав та висловлювався грубою нецензурною лайкою в адресу лікарів та відвідувачів амбулаторії.Увірвавшись у кабінет дерматологині, він вимагав повідомити, хто його сімейний лікар, умисно схопивши її своєю рукою за задню частину шиї та стиснув. Потім він взяв стілець та кинув його в напрямку вікна, внаслідок чого з підвіконня впав та розбився горщик із кімнатною рослиною.Опісля чоловік облаяв сімейну лікарку, різко зачинив її робочий ноутбук та схопив за ліве плече, стиснувши його.Внаслідок цього роботу амбулаторії зупинили того дня орієнтовно з 11:30 до 12:50.Обвинувачений свою вину визнав. Зазначив, що хотів вакцинуватися від ковіду.Як розповів обвинувачений, він не міг знайти свого сімейного лікаря, почав сердитися і голосно обурюватися. Підтвердив обставини, зазначені в обвинувальному акті і доповнив, що детально пригадати всі обставини події не може, бо перед тим вживав алкогольні напої. Розкаюється у вчиненому, просить вибачення у потерпілих та просить суд суворо його не карати.Суд оштрафував волинянина на 34 000 грн.

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