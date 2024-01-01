5 квітня на Волині: гортаючи календар

5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 квітня, свій день народження святкує політолог, журналіст, викладач ВНУ імені Лесі Українки, боєць АТО Тарас Літковець.

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен, Феодул.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження та іменини 5 квітня, та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!

5 квітня за новим церковним календарем православні віряни згадують мучеників Агафопода диякона, Феодула читця, та інших. У народному календарі - Федулів день.

Що не можна робити 5 квітня

Серед заборон, що сьогодні не можна робити - сваритися, пліткувати, заздрити, ображати когось і відмовляти в допомозі. Триває Великий піст 2024 року - тим, хто поститься, забороняється гаряча їжа і олія, а належить дотримуватися сухоїдіння.

Також сьогодні Міжнародний день совісті. Його започаткували на Генеральній Асамблеї ООН у липні 2019 року, а вперше відзначили 5 квітня 2020-го.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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