«Тварини потрапляють на вулицю з вини власників»: як «Ласка» прилаштовує безпритульних тварин у Луцьку

«Тварини потрапляють на вулицю з вини власників»: як «Ласка» прилаштовує безпритульних тварин у Луцьку
У комунальному підприємстві «Ласка» у Луцьку утримують 200 безпритульних собак і 30 котів. Щомісяця у родини вдається прилаштувати до 10 тварин.

Як розповіла Суспільному директорка Оксана Богданюк, на вулицях громади стало більше безпритульних тварин через виїзд власників за кордон на початку і уже під час повномасштабного вторгнення.

«Більшість тварин, 84%, стають безпритульними з вини власників. Безвідповідальні люди допускають самовигул і тварини губляться, або й викидання тварин. Лише 5% тварин це ті, які народились на вулиці», — говорить Оксана Богданюк.

Зі слів директорки, два тижні тому на вулиці Володимирська у Луцьку відловили пса. Тварину пролікували від піроплазмозу, згодом від місцевих дізналися, що пес раніше мав власників, але вони виїхали до Польщі і лишили пса на вулиці.

Як відловлюють тварин у Луцьку

Щодня працівники «Ласки» тричі виїжджають на відлов безпритульних тварин у Луцькій громаді. Цього разу з вулиці Дубнівської привезли травмовану собаку.

«Після огляду дівчатами буде зрозуміло, що з нею. Зараз поки помістили її в карантин. Ще є виїзди – і по котів треба їхати, і по собак», — каже ловець бездоглядних тварин Віталій Столярук.

Також до притулку ловці привезли трьох безпритульних котів. Після огляду, вакцинації та стерилізації, каже фельдшер Дмитро Лисов, їх повернуть на місце відлову.

Нові родини для безпритульних тварин

Основні завдання комунального підприємства — відлов, стерилізація, вакцинація і повернення тварини на місце відлову. Також працівники намагаються прилаштувати тварин у нові родини, але у «Ласці» зараз є кішка та пес на тимчасовому перебуванні.

В одному з вольєрів на господаря, який нині на війні, чекає пес породи «російська гонча».

Протягом минулого року на підприємстві прилаштували в родини 110 котів та собак. Від початку цього року – 30. "З моменту початку карантину в 2020-му році ми зупинилися в адопції. Забирають близько 10 тварин в місяць. 10-12 це дуже мало. Я би хотіла, щоб це було в 2-3 рази більше. Кожна тваринка заслуговує на дім", — говорить Оксана Богданюк.

Як додала керівниця комунального підприємства, у 2024 році на роботу підприємства з міського бюджету виділили 90 мільйонів гривень.

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Теги: ласка, собаки, коти
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