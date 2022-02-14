Понад 80 пар за місяць розлучилися у Луцьку





Статистичні дані нашої громади невтішні: у березні нинішнього року 83 пари розлучилися. Для когось розлучення - це радість і звільнення, а для когось – справжня трагедія. Про те, як пережити розлучення і жити щасливо журналісти Олени Кузьмич.



За її словами, з якої би причини не було розлучення, воно є важким періодом для кожної людини. Найголовніше - для початку зрозуміти свої емоції, намагатися впоратися зі стресом, почати відновлювати своє психічне здоров'я.



«Дуже важливо з погляду психології називати свої емоції. Тому що люди відчувають дуже багато емоцій у цей період, не розділяють їх, піддаються ним, тому дуже важливо піймати: «А яку емоцію я зараз відчуваю?»



Чи це сум, чи це гнів, аналізувати свої почуття, дозволити собі проживати їх і не приховувати їх. Переживати різний спектр емоцій як відповідь на стресову ситуацію - це нормально», - сказала Олена Кузьмич.



Як акцентувала психологиня, наступний крок - розмова з друзями або рідними.



«До прикладу, якщо ви не хочете йти до психолога, ви можете поділитися своїми почуттями з найближчими, людьми, яким ви довіряєте. Тому що в такий складний період є важливою підтримка з боку інших людей, вона є дуже корисною. Та люди мають бути такими, аби вони не висловлювали негатив на вашу адресу», - розповіла Олена Кузьмич.



Як пояснила психологині, дуже важливо також притримуватися здорового способу життя, адже в стресі люди нехтують своїм станом фізичного здоров'я.



«Люди в стресі починають переїдати чи недоїдати. Наші базові потреби: сон, харчування, навіть бажання помитися - в цей момент йдуть на другий план. Дуже важливо, якби вам в цей момент хтось про це нагадував. Крім того фізична активність, харчування, достатній сон - вони теж зможуть знизити рівень стресу», - зазначила Олена Кузьмич.



Також вона підкреслила, попри те, що ви віддалилися від людини чи вона від вас не варто сприймати це як кінець життя. Тому в цей момент потрібно згадати, що ти не половинка чи четвертинка, а ціла людина, а от коли розпочнеться етап відновлення, то потрібно зосередитися на власному самовдосконаленні.



«Слід знайти собі такі інтереси, які зможуть перебити минуле. Розвивати нові інтереси, займатися хобі, яким ви захоплювалися до власного одруження, але під час шлюбу ним не займалися. Потрібно планувати, наскільки це можливо зараз в нашій країні, якісь недалекі цілі і намагатися їх реалізувати», - порадила фахівчиня.



Як розповіла Олена Кузьмич, якщо людині протягом тривалого періоду не вдається подолати стрес від розлучення, в неї є якісь ознаки депресії, то в такі моменти краще звернутися до психолога або психотерапевта. Вони можуть надати певні інструменти та стратегії як впоратися з цією ситуацією.



«Ну і найважливіша порада: дати собі час. З точки зору психології, розлучення прирівнюється до смерті, до справжньої фізичної втрати людини. Тому процес відновлення після такої маленької смерті може зайняти тривалий час. Варто не поспішати, а дозволити собі рухатися у власному темпі. Не слухати подруг із їхніми закидами типу: « А коли вже ти собі знайдеш нового кавалера?»



Найголовніше пам'ятати, що ви не самі ваша ситуація не унікальна. Тисячі і тисячі років люди живуть і вони одружуються, і розлучаються. Коли здається, що розлучення - це якийсь чорний період в житті, вони все-таки знаходили в собі сили для відновлення і йшли до нового щасливого життя. Тому, думаю, ті, хто зараз проходить цей період розлучення, їм теж це вдасться», - підсумувала психологиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сучасному світі розлучення трапляються — не «на жаль» і не «на щастя» — це просто факт. В Україні приблизно 40—60 % шлюбів завершуються розлученням. За інформацією Луцького РАЦСу, лише за минулий місяць - березень в обласному центрі Волині розлучилося 83 пари.Статистичні дані нашої громади невтішні: у березні нинішнього року 83 пари розлучилися. Для когось розлучення - це радість і звільнення, а для когось – справжня трагедія. Про те, як пережити розлучення і жити щасливо журналісти ВСН поцікавилися у клінічної психологині, докторки філософіїЗа її словами, з якої би причини не було розлучення, воно є важким періодом для кожної людини. Найголовніше - для початку зрозуміти свої емоції, намагатися впоратися зі стресом, почати відновлювати своє психічне здоров'я.«Дуже важливо з погляду психології називати свої емоції. Тому що люди відчувають дуже багато емоцій у цей період, не розділяють їх, піддаються ним, тому дуже важливо піймати: «А яку емоцію я зараз відчуваю?»Чи це сум, чи це гнів, аналізувати свої почуття, дозволити собі проживати їх і не приховувати їх. Переживати різний спектр емоцій як відповідь на стресову ситуацію - це нормально», - сказала Олена Кузьмич.Як акцентувала психологиня, наступний крок - розмова з друзями або рідними.«До прикладу, якщо ви не хочете йти до психолога, ви можете поділитися своїми почуттями з найближчими, людьми, яким ви довіряєте. Тому що в такий складний період є важливою підтримка з боку інших людей, вона є дуже корисною. Та люди мають бути такими, аби вони не висловлювали негатив на вашу адресу», - розповіла Олена Кузьмич.Як пояснила психологині, дуже важливо також притримуватися здорового способу життя, адже в стресі люди нехтують своїм станом фізичного здоров'я.«Люди в стресі починають переїдати чи недоїдати. Наші базові потреби: сон, харчування, навіть бажання помитися - в цей момент йдуть на другий план. Дуже важливо, якби вам в цей момент хтось про це нагадував. Крім того фізична активність, харчування, достатній сон - вони теж зможуть знизити рівень стресу», - зазначила Олена Кузьмич.Також вона підкреслила, попри те, що ви віддалилися від людини чи вона від вас не варто сприймати це як кінець життя. Тому в цей момент потрібно згадати, що ти не половинка чи четвертинка, а ціла людина, а от коли розпочнеться етап відновлення, то потрібно зосередитися на власному самовдосконаленні.«Слід знайти собі такі інтереси, які зможуть перебити минуле. Розвивати нові інтереси, займатися хобі, яким ви захоплювалися до власного одруження, але під час шлюбу ним не займалися. Потрібно планувати, наскільки це можливо зараз в нашій країні, якісь недалекі цілі і намагатися їх реалізувати», - порадила фахівчиня.Як розповіла Олена Кузьмич, якщо людині протягом тривалого періоду не вдається подолати стрес від розлучення, в неї є якісь ознаки депресії, то в такі моменти краще звернутися до психолога або психотерапевта. Вони можуть надати певні інструменти та стратегії як впоратися з цією ситуацією.«Ну і найважливіша порада: дати собі час. З точки зору психології, розлучення прирівнюється до смерті, до справжньої фізичної втрати людини. Тому процес відновлення після такої маленької смерті може зайняти тривалий час. Варто не поспішати, а дозволити собі рухатися у власному темпі. Не слухати подруг із їхніми закидами типу: « А коли вже ти собі знайдеш нового кавалера?»Найголовніше пам'ятати, що ви не самі ваша ситуація не унікальна. Тисячі і тисячі років люди живуть і вони одружуються, і розлучаються. Коли здається, що розлучення - це якийсь чорний період в житті, вони все-таки знаходили в собі сили для відновлення і йшли до нового щасливого життя. Тому, думаю, ті, хто зараз проходить цей період розлучення, їм теж це вдасться», - підсумувала психологиня.

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