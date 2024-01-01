Скільки заробив у 2023 році мер Нововолинська Борис Карпус

Скільки заробив у 2023 році мер Нововолинська Борис Карпус
Нововолинський міський голова Борис Карпус оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Згідно з нею, на посаді мера він заробив понад 670 тисяч гривень.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає "Конкурент".

У своїй декларації керманич Нововолинська зазначив дружину Тетяну Карпус, падчерку Єву Чабанчук та сина Ореста Карпуса.

За рік роботи міським головою Борису Карпусу, відповідно до декларації, нарахували трохи більше як 670 тисяч гривень заробітної плати. Якщо підрахувати, то вийде, що в середньому за 12 місяців роботи керманич Нововолинська отримував майже 56 тисяч гривень щомісяця. У цю суму входить посадовий оклад та різного роду премії, надбавки й інші додаткові виплати. Окрім того, він зберігає 16 тисяч доларів на рахунку в Сполучених Штатах. Й ще 10 тисяч доларів мер тримає готівкою.

З грудня 2019 року міський голова володіє квартирою у Нововолинську, площа якої становить 61,2 м2. Також на Карпуса оформлена автівка – Ford Focus 2006 року. Вартість автомобіля, вказана у декларації, становить 48 500 гривень.

У своєму розпорядженні пана Бориса також є цінні папери в кількості 100 штук. Вартість однієї «облігації» – 1 000 гривень. Тобто у гривнях це близько 100 тисяч. Має він і частку власності у двох фірмах – «ТОВ Промприлад.Інвестиції» (з 2019 року) та ТзОВ «ПРОМ.ІНВЕСТИЦІЇ» (з 2020 року).

Що ж до статків дружини Тетяни, то міський голова вказав дивіденди від фірми ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРТ», в якій вона має частку власності, – 21 390 гривень. Крім того, вона отримала 860 гривень соціальних виплат від управління соцзахисту населення Нововолинської міськради. Також від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» їй нарахували 507 гривень додаткового блага.

Крім того, дружина міського голови зберігає в готівці 5 000 доларів та 20 000 гривень.

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Теги: Карпус, декларація
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