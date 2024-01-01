Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.



Область



Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.ЛуцькХмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.ОбластьХмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію