«Укренерго» обмежило споживання електрики в шести областях
Сьогодні, 21:01
У шести областях України запроваджено обмеження на споживання електроенергії до 22:00 4 квітня.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у Facebook.
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"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях", - ідеться в повідомленні.
Як пояснили в "Укренерго", обмеження застосовано через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.
Також увечері в країні зростає споживання через похолодання.
"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", - додали в компанії.
Зазначається, що продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у Facebook.
Play Video
"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях", - ідеться в повідомленні.
Як пояснили в "Укренерго", обмеження застосовано через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.
Також увечері в країні зростає споживання через похолодання.
"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", - додали в компанії.
Зазначається, що продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
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