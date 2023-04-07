«Укренерго» обмежило споживання електрики в шести областях

У шести областях України запроваджено обмеження на споживання електроенергії до 22:00 4 квітня.Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у Facebook.Play Video"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях", - ідеться в повідомленні.Як пояснили в "Укренерго", обмеження застосовано через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.Також увечері в країні зростає споживання через похолодання."Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", - додали в компанії.Зазначається, що продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.