Базу відпочинку на Світязі Фонд держмайна продав за 8 мільйонів

Базу відпочинку на Світязі Фонд держмайна продав за 8 мільйонів
Фонд держмайна сьогодні, 4 квітня, провів аукціон з приватизації бази відпочинку на озері Світязь.

Перемогу зі ставкою 8,2 млн грн за стартової ціни 4,85 млн грн (без ПДВ) здобуло приватне підприємство "Ефект", повідомляє Ліга. Бізнес з посиланням на Прозорро.Продажі.

За об'єкт змагалися троє учасників.

До складу бази відпочинку входять будівлі загальною площею 675,2 кв.м, а також недобудований спальний корпус площею 476,2 кв. м з рівнем готовності 77%.

Умови продажу – збереження профілю діяльності.

Девелоперська компанія "Ефект" заснована у 2000 році, її власник – Сергій Бохонко, якого волинські засоби масової інформації називають зятем колишнього депутата Волинської обласної ради, забудовника Леоніда Стефановича. До 2018 року саме Стефанович був власником підприємства. Зараз компанія "Ефект" будує два житлові комплекси у передмісті Луцька – "Grand Липини" та "Перший квартал".

Довідка:

Шацькі озера, до яких відноситься найбільше в Україні озеро Світязь, є ключовою туристичною локацією Волинської області. Світязь – найглибше озеро в Україні. Довжина озера 7,8 км, ширина 4,1 км. Площа 27,5 кв. км. Найбільша глибина — 58,4 м, середня глибина — 7,2 м, прибережна смуга мілководна. Прозорість води 3-5,4 м (іноді до 8 м). Верхні шари води влітку прогріваються до 20°C і більше, на глибині (15-17 м) температура постійна і становить 9°C. Взимку озеро замерзає. Ширина пляжів на Світязі становить від п'яти до 50-60 м.

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Теги: тендер, гроші
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