Німеччина терміново почала пошук Patriot для України

Німеччина терміново почала пошук Patriot для України
На зустрічі 4 квітня Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами, пише "Європейська правда"

Кулеба зазначив, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", – додав міністр.

Голова МЗС також підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.

"Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – вказав Кулеба.

Він зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".


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Теги: військова допомога, Україна
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