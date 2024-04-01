Німеччина терміново почала пошук Patriot для України

доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.



Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами, пише "



Кулеба зазначив, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".



"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", – додав міністр.



Голова МЗС також підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.



"Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – вказав Кулеба.



Він зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На зустрічі 4 квітня Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Німеччина ініціювала пошукдля Києва.Про це заявив міністр закордонних справа під час зустрічі з журналістами, пише " Європейська правда Кулеба зазначив, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО"."І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", – додав міністр.Голова МЗС також підтвердив, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання."Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті. Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", – вказав Кулеба.Він зауважив, що ті міністри, які були в Україні й чули роботу систем ППО, на відповідні прохання Києва "реагують інакше".

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