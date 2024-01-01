Рекет повертається: затримали бандитів, які «доїли» і катували бізнесменів у Дніпрі

СБУ і Національна поліція затримали у Дніпрі рекетирів, які «обкладали даниною» місцевих підприємців.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували організованеприфронтового Дніпра.Зловмисники вимагали гроші з представників малого бізнесу. Для цього провокували конфліктні ситуації або вигадували штучні борги, а потім виставляли «рахунок» потерпілим.У разі відмови – рекетири викрадали своїх жертв та відвозили до підвалу, який був переобладнаний під катівню.Там людей прив’язували до стільця та періодично били, погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» грошей з місцевого ІТ-підприємця.Фігуранти вимагали кошти як «компенсацію» за нереалізований бізнес-проєкт, в який фігуранти нібито вкладали гроші.За даними слідства, рекетири вивезли айтішника із зав’язаними очима до підвального приміщення, де застосовували до нього тортури.У результаті він погодився заплатити і відправив частину суми у криптовалюті. Щоб сплатити «залишок», він мав звернутися по допомогу до своїх родичів.Утримуючи підприємця у власному авто, фігуранти возили його по адресах близьких, допоки він не зібрав усю суму.За даними слідства, рекетири планували розширити свій злочинний вплив і обкласти «даниною» більшу частину малого бізнесу.Правоохоронці заблокували протиправні наміри угруповання та затримали організатора і його спільника.За даними слідства, ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ⁠ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);▪️ ⁠ст. 189 (вимагання);▪️ ⁠ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Зловмисники перебувають під вартою.Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.