ССО «утилізували» десятки окупантів, які зводили фортифікації: ефектне відео

ССО «утилізували» десятки окупантів, які зводили фортифікації: ефектне відео
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили окупантів, що зводили фортифікаційні споруди на Півдні.

Про це у телеграмі повідомляє командування ССО ЗСУ.

Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.

Оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS. У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:

– 14 військовослужбовців загиблими;
– семеро військовослужбовців пораненими.



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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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