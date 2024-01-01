ССО «утилізували» десятки окупантів, які зводили фортифікації: ефектне відео
Сьогодні, 19:11
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили окупантів, що зводили фортифікаційні споруди на Півдні.
Про це у телеграмі повідомляє командування ССО ЗСУ.
Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.
Оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS. У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:
– 14 військовослужбовців загиблими;
– семеро військовослужбовців пораненими.
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Про це у телеграмі повідомляє командування ССО ЗСУ.
Під час розвідувальних дій на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили особовий склад противника, що зводив нові фортифікаційні споруди та пункт управління.
Оператори передали координати розташування ворога ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони та скоригували вогонь HIMARS. У результаті вогневого ураження орієнтовні втрати противника склали:
– 14 військовослужбовців загиблими;
– семеро військовослужбовців пораненими.
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