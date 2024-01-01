Снайпери ССО на фронті влаштували нічне сафарі на окупантів

Снайпери ССО на фронті влаштували нічне сафарі на окупантів
Група військовослужбовців російської федерації була знищена снайперами ССО під час нічної роботи.

Про це у телеграмі повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь.

Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника.



Нагадаємо, один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом доби знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки.

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Теги: війна, ЗСУ
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