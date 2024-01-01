Снайпери ССО на фронті влаштували нічне сафарі на окупантів
Сьогодні, 13:39
Група військовослужбовців російської федерації була знищена снайперами ССО під час нічної роботи.
Про це у телеграмі повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь.
Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника.
Нагадаємо, один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом доби знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки.
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Про це у телеграмі повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь.
Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника.
Нагадаємо, один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом доби знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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