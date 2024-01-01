Снайпери ССО на фронті влаштували нічне сафарі на окупантів





Про це у телеграмі повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.



На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь.



Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника.







Нагадаємо, один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом доби знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група військовослужбовців російської федерації була знищена снайперами ССО під час нічної роботи.Про це у телеграмі повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь.Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника.Нагадаємо, один підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ25 окупантів та 6 одиниць техніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію