В комітеті Ради думають, як перекрити схему ухиляння від мобілізації через догляд
Сьогодні, 13:05
У парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом, щоб при цьому перекрити лазівку для ухилянтів.
Про це повідомив народний депутат, заступник голови профільного комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, пише Українська правда.
"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - йдеться в повідомленні.
За словами парламентарія, комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.
Як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради, додав Чернєв.
Нагадаємо, що 7 лютого 2024 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
До другого читання до документу було внесено 4195 правок - чи не найбільше правок за всю історію. Наразі комітет продовжує їх розглядати.
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Про це повідомив народний депутат, заступник голови профільного комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, пише Українська правда.
"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - йдеться в повідомленні.
За словами парламентарія, комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.
Як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради, додав Чернєв.
Нагадаємо, що 7 лютого 2024 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
До другого читання до документу було внесено 4195 правок - чи не найбільше правок за всю історію. Наразі комітет продовжує їх розглядати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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