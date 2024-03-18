В комітеті Ради думають, як перекрити схему ухиляння від мобілізації через догляд





Про це повідомив народний депутат, заступник голови профільного комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, пише



"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - йдеться в повідомленні.



За словами парламентарія, комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.



Як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради, додав Чернєв.



Нагадаємо, що 7 лютого 2024 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.



До другого читання до документу було внесено 4195 правок - чи не найбільше правок за всю історію. Наразі комітет продовжує їх розглядати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом, щоб при цьому перекрити лазівку для ухилянтів.Про це повідомив народний депутат, заступник голови профільного комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО, пише Українська правда "Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", - йдеться в повідомленні.За словами парламентарія, комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.Як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради, додав Чернєв.Нагадаємо, що 7 лютого 2024 року Верховна Рада підтримала урядовийу першому читанні.До другого читання до документу було внесено 4195 правок - чи не найбільше правок за всю історію. Наразі комітет продовжує їх розглядати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію