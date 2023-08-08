В’їхав у паркан: на Волині п'яний тракторист намагався відкупитися від поліцейських

Волинян притягнуть до кримінальної відповідальності за надання неправомірної вигоди поліцейським.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У Луцьку по вулиці Карбишева співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Ford за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.За уникнення від відповідальності за ст.130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення 31-річний ковельчанин надав поліцейським неправомірну вигоду.На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт надання неправомірної вигоди. Гроші вилучили.Наступного дня у селі Красів Луцького району водій трактора не впорався з керуванням та в’їхав у паркан. На місце події виїхали поліцейські аби задокументувати факт автопригоди та встановили, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння. Під час оформлення матеріалів по ДТП 50-річний водій за непритягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 130 та ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення надав працівникам поліції неправомірну вигоду у сумі 50 Євро. Гроші вилучили.За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.