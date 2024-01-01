Через сажу в димарі в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку
Сьогодні, 12:24
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в димарі двоповерхового будинку на вулиці Джерельній.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Пожежа трапилася учора, 17, березня, ввечері — у димарі двоповерхового будинку на вулиці Джерельній у Луцьку загорілася сажа.
О 22:10 за викликом до місця події спрямували рятувальників. Аби дістатися до верхівки димаря та подати воду на гасіння співробітники ДСНС розгорнули пожежну автодрабину.
Горіння ліквідували за 14 хвилин й запобігли перекиданню полум'я на будівлю.
Внаслідок пожежі пошкоджено декілька метрів профнастилу та димар. Потерпілих та жертв немає.
За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Пожежа трапилася учора, 17, березня, ввечері — у димарі двоповерхового будинку на вулиці Джерельній у Луцьку загорілася сажа.
О 22:10 за викликом до місця події спрямували рятувальників. Аби дістатися до верхівки димаря та подати воду на гасіння співробітники ДСНС розгорнули пожежну автодрабину.
Горіння ліквідували за 14 хвилин й запобігли перекиданню полум'я на будівлю.
Внаслідок пожежі пошкоджено декілька метрів профнастилу та димар. Потерпілих та жертв немає.
За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.
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