Через сажу в димарі в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку

Через сажу в димарі в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в димарі двоповерхового будинку на вулиці Джерельній.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Пожежа трапилася учора, 17, березня, ввечері — у димарі двоповерхового будинку на вулиці Джерельній у Луцьку загорілася сажа.

О 22:10 за викликом до місця події спрямували рятувальників. Аби дістатися до верхівки димаря та подати воду на гасіння співробітники ДСНС розгорнули пожежну автодрабину.
Через сажу в димарі в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку

Горіння ліквідували за 14 хвилин й запобігли перекиданню полум'я на будівлю.
Через сажу в димарі в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку

Внаслідок пожежі пошкоджено декілька метрів профнастилу та димар. Потерпілих та жертв немає.

За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.

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Теги: пожежа, Волинь
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