Через сажу в димарі в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку

У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в димарі двоповерхового будинку на вулиці Джерельній.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині., 17, березня, ввечері — у димарі двоповерхового будинку на вулиці Джерельній у Луцьку загорілася сажа.О 22:10 за викликом до місця події спрямували рятувальників. Аби дістатися до верхівки димаря та подати воду на гасіння співробітники ДСНС розгорнули пожежну автодрабину.Горіння ліквідували за 14 хвилин й запобігли перекиданню полум'я на будівлю.Внаслідок пожежі пошкоджено декілька метрів профнастилу та димар. Потерпілих та жертв немає.За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.