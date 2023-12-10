У Луцьку на вулиці Кравчука сталася пожежа





Про це



Пожежа трапилася 17 березня ввечері у Луцьку на вулиці Кравчука.



За попередньою інформацією, в одній із квартир у багатоповерхівці загорілася сушка.



На місці події працюють рятувальники. Про постраждалих інформації немає.





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