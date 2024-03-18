Погода у Луцьку на понеділок, 18 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ зі снігом вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 4° тепла.
Народний прогноз погоди: З цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду. Качки плавають в озерах – до теплої весни.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 4° тепла.
Народний прогноз погоди: З цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду. Качки плавають в озерах – до теплої весни.
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