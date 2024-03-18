Погода у Луцьку на понеділок, 18 березня





Про це повідомляє



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 4° тепла.



Народний прогноз погоди: З цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду. Качки плавають в озерах – до теплої весни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ зі снігом вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня.Про це повідомляє Sinoptik Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до 4° тепла.З цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду. Качки плавають в озерах – до теплої весни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію