Сім'я з Волині придбала дрон для українських воїнів

Сім'я з Волині придбала дрон для українських воїнів
У рамках акції «Подаруй сімейний дрон для ЗСУ» сім'я Столярчуків з Дубівської громади придбала квадрокоптер для українських воїнів.

"Пташка" вже вирушила на фронт до захисників. Про це розповів голова Дубівської громади Роман Троцюк.

До акції долучилася сім’я Сторярчуків з села Бахів Дубівської громади. 13 березня з черговою волонтерською поїздкою придбаний сімейний дрон попрямував до захисників-волинян.

"Дякую нашим жителям, підприємцям за чудовий подарунок для наших хлопців. Кожна пташка здатна знищити танк, броньовану машину, артилерійські системи та живу силу противника. Кожна знищена одиниця техніки ворога чи жива сила прискорює нашу перемогу та зберігає життя наших захисників. Прошу долучитися до акції й інші сім’ї громади. Сьогодні ми, завдяки нашим воїнам, маємо можливість працювати за заробляти кошти, спокійно спати але наші воїни дуже потребують нашої підтримки. Спільними зусиллями ми працюємо на Перемогу", - написав очільник громади.

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Теги: дрон, війна, допомога, Волинь
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