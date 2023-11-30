Польські фермери блокуватимуть кордон з Німеччиною

Польські фермери блокуватимуть кордон з Німеччиною
У неділю, 17 березня, польські фермери розпочнуть блокувати кордон з Німеччиною – блокада триватиме чотири дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

Польська та німецька влада очікує значних заторів на дорогах.

Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед вимог протестувальників – скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС "Зелений курс", спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.

15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні. Учасники протесту заявили, що блокування пункту пропуску триватиме до кінця березня. Фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.

Згодом Єврокомісія оприлюднила пропозиції, які дозволять членам Європейського Союзу послабити екологічні норми для фермерів, що останні кілька місяців протестували через скрутні економічні умови.

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Теги: Україна, Польща, кордон, Німеччина, страйк, протест
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