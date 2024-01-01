Волинянин пройшов далі на «МастерШеф» попри помилки та зауваження Ектора

Віталій Наливайко продовжує боротьбу у проєкті «МастерШеф».



У суботу, 17 березня, відбувся 6 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», - пише



На початку програми один з конкурентів Віталія оцінив нову зачіску волинянина і сказав, що він схожий на «вусатого Рікі Мартіна».



У цьому випуску аматори пройшли випробування швидкістю своїх суперників. У першому випробуванні судді дозволили кулінарам готувати стільки часу, скільки їм заманеться, проте конкурс завершиться, коли хтось приготує першим. Учасникам потрібно було приготувати одну страву, в якій буде термічно оброблений білок, гарнір і соус.



«В мене в голові був шніцель. Відбити куряче філе, паніровку зробити і засмажити - це ж швидко. З гарніру я думав перець з цибулею засмажити, карамелізувати їх разом. І соус на яблучній основі», - розповів волинянин про свою страву.



Коли одна з учасників, яка першою приготувала страву, відправилась на балкон, Віталій занервував, що не встигає повністю приготувати страву.



«Віталію, на смак курятина краща, ніж на вигляд. Мені подобається цей легенький відтінок паприки. Також соус надає курятині гарного кольору. Було б добре, якби соусу було більше, як ви самі бачите. Щодо гарніру, обожнюю свіжий перець і часто використовую його як гарнір, але б хотілося, щоб Ви його краще обробили», - прокоментував страву волинянина Ектор Хіменес-Браво.



Віталію сказали, що його помилкою було те, що він не встиг обробити гарнір і просили бути наступного разу делікатнішим зі стравою. Волинянин потрапив на балкон.



«Я підіймався на балкон з не дуже хорошими думками, з неприємними думками. Що ти навіть не середина, а гірший. Треба більше вчити і практикуватися», - зізнався Віталій.



У другому завданні кожен аматор мав можливість відчути себе професійним шефом, який лише керує процесами. А готували страви найкращі кулінари країни – Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Волинянин потрапив у команду, яка не впоралась із завданням, проте за результатами голосування команди пройшов далі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району на Волиніпродовжує боротьбу у проєкті «МастерШеф».У суботу, 17 березня, відбувся 6 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», - пише ВСН На початку програми один з конкурентів Віталія оцінив нову зачіску волинянина і сказав, що він схожий на «вусатого Рікі Мартіна».У цьому випуску аматори пройшли випробування швидкістю своїх суперників. У першому випробуванні судді дозволили кулінарам готувати стільки часу, скільки їм заманеться, проте конкурс завершиться, коли хтось приготує першим. Учасникам потрібно було приготувати одну страву, в якій буде термічно оброблений білок, гарнір і соус.«В мене в голові був шніцель. Відбити куряче філе, паніровку зробити і засмажити - це ж швидко. З гарніру я думав перець з цибулею засмажити, карамелізувати їх разом. І соус на яблучній основі», - розповів волинянин про свою страву.Коли одна з учасників, яка першою приготувала страву, відправилась на балкон, Віталій занервував, що не встигає повністю приготувати страву.«Віталію, на смак курятина краща, ніж на вигляд. Мені подобається цей легенький відтінок паприки. Також соус надає курятині гарного кольору. Було б добре, якби соусу було більше, як ви самі бачите. Щодо гарніру, обожнюю свіжий перець і часто використовую його як гарнір, але б хотілося, щоб Ви його краще обробили», - прокоментував страву волинянинаВіталію сказали, що його помилкою було те, що він не встиг обробити гарнір і просили бути наступного разу делікатнішим зі стравою. Волинянин потрапив на балкон.«Я підіймався на балкон з не дуже хорошими думками, з неприємними думками. Що ти навіть не середина, а гірший. Треба більше вчити і практикуватися», - зізнався Віталій.У другому завданні кожен аматор мав можливість відчути себе професійним шефом, який лише керує процесами. А готували страви найкращі кулінари країни – Ектор Хіменес-Браво,та. Волинянин потрапив у команду, яка не впоралась із завданням, проте за результатами голосування команди пройшов далі.

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