На Волині Mercedes-Benz злетів у кювет і пошкодив вуличний ліхтар

На Волині Mercedes-Benz злетів у кювет і пошкодив вуличний ліхтар
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Дорожньо-транспортна пригода сталася в Горохівській територіальній громаді.

Про це повідомила газета "Волинь-нова".

Близько 8.00 години ранку працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області поспішали в село Журавники.

Як з’ясувалося, 59-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, тому з’їхав у кювет і пошкодив вуличний ліхтар. Вини шофер не заперечував.

Поліцейські склали на порушника адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП, яка передбачає покарання за порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, і тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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Теги: ДТП, авто, поліція, Журавники, Горохів
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