Як на Волині за місяць змінилися ціни





За даними обласного управління статистики, у лютому 2024 року найбільше, на 6,7% здорожчало масло, - повідомляє



На другому місці у рейтингу продуктів, які здорожчали — овочі. Ціна на них виросла на 6,6%.



Підвищилися також ціни на сметану, фрукти (на 3,3%), молоко (на 1,3%), продукти переробки зернових, хліб (на 0,4%) і сири.



Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у лютому на 0,3% подешевшали яйця. Окрім того, знизилися ціни на рис, сало, м'ясо (-1,4%), макаронні вироби (-2,4%), м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, цукор (-1,1%) та соняшникову олію (-1%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 0,5%. Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 0,9%.За даними обласного управління статистики, у лютому 2024 року найбільше, на 6,7% здорожчало масло, - повідомляє Суспільне На другому місці у рейтингу продуктів, які здорожчали — овочі. Ціна на них виросла на 6,6%.Підвищилися також ціни на сметану, фрукти (на 3,3%), молоко (на 1,3%), продукти переробки зернових, хліб (на 0,4%) і сири.Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках у лютому на 0,3% подешевшали яйця. Окрім того, знизилися ціни на рис, сало, м'ясо (-1,4%), макаронні вироби (-2,4%), м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, цукор (-1,1%) та соняшникову олію (-1%).

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