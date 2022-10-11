Юна волинянка виборола «бронзу» на чемпіонаті України з армрестлінгу
Сьогодні, 17:10
У місті Воловець на Закарпатті відбувся Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих.
Про це повідомляє Спорт на районі.
За підсумками змагань, що тривали впродовж 8–14 березня, на Волинь приїхала єдина нагорода. Її завоювала спортсменка СК «Ковалі» Зоряна Захарова (2007 рік народження).
Дівчина виборола бронзу у вазі 55 кг на ліву руку (категорія «юніорки»).
Готував спортсменку до змагань Балюрко О.С.
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Про це повідомляє Спорт на районі.
За підсумками змагань, що тривали впродовж 8–14 березня, на Волинь приїхала єдина нагорода. Її завоювала спортсменка СК «Ковалі» Зоряна Захарова (2007 рік народження).
Дівчина виборола бронзу у вазі 55 кг на ліву руку (категорія «юніорки»).
Готував спортсменку до змагань Балюрко О.С.
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