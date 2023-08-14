Росіяни телефонують родичам українських полонених і закликають до протестів

Росіяни телефонують родичам українських полонених і закликають до протестів
Росія намагається посіяти в українському суспільстві незгоду та використовує для цього всі можливі методи. Зокрема, маніпулює родичами полонених.

Про це повідомляє 24канал.

Росіяни намагаються використати родичів українських полонених, щоб розпалити ворожнечу всередині країни. Вони, ймовірно, діють у рамках інформаційної кампанії "Майдан-3".

Ворог закликає до протестів
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що невідомі телефонують родичам українських військовополонених та наголошують, що Росія готова обміняти їхніх рідних, однак Україна перешкоджає цьому.

Росіяни закликають виходити на протести з цього приводу, однак Лубінець зазначив, що Україна ніколи не припиняла працювати над обміном наших військових.

Метою цих провокацій є посіяти невдоволення між цивільними та військово-політичним керівництвом України.

Аналітики нагадали, що Росія й раніше успішно використовувала інформаційні операції, зокрема, листування через мобільні телефони з цивільними для розпалювання внутрішньої ворожнечі.

Росія вже поширювала схожі фейки
Російські пропагандисти пишуть, що, мовляв, Україна не хоче забирати своїх військовополонених та обмінювати їх. Окупанти спекулюють на реальних українцях, які наразі перебувають у полоні в Росії.

Представники Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що у соціальних мережах опублікували імена та прізвища реальних людей, які перебувають у російському полоні і яких Україна нібито не хоче забирати.

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що подібна інформація є вкидом і російська сторона не пропонувала ці списки для обміну.

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Теги: війна, росія, шахраї, дестабілізація, полонені
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