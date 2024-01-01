Помер українский політик, ексглава Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль
Сьогодні, 11:41
Помер відомий український політик, колишній керівник Закарпатської і Луганської облдержадміністрацій генерал Геннадій Москаль.
Про це повідомив у соцмережі депутат Микола Княжицький, - пише ВВС.
"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою", - написав він.
Політику було 73 роки.
Геннадій Москаль був близьким соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського.
Москаль з 1973 року працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював кримінальну міліцію у Чернівецькій області у 1990-х, але став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках - тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ.
У 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником Закарпатської облдержадміністрації. Згодом він став соратником Віктора Ющенка і за його президентства обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ (2005 рік), керівника Луганської облдержадміністрації (2005-2006), заступника голови СБУ (2007), а з 2007 по 2014 роки був депутатом у Раді від "Нашої України" і "Батьківщини".
Повернувся в держуправління Москаль за президента Петра Порошенка. Він очолив Луганську облдержадміністрацію у 2014 році, а після заворушень у Мукачеві у липні 2015 року Прошенко призначив його очільником Закарпатської облдержадміністрації. Після другого туру президентських виборів у 2019 році Москаль пішов у відставку.
Порошенка Москаль підтримував і після того, як той програв на виборах.
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Про це повідомив у соцмережі депутат Микола Княжицький, - пише ВВС.
"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою", - написав він.
Політику було 73 роки.
Геннадій Москаль був близьким соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського.
Москаль з 1973 року працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював кримінальну міліцію у Чернівецькій області у 1990-х, але став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках - тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ.
У 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником Закарпатської облдержадміністрації. Згодом він став соратником Віктора Ющенка і за його президентства обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ (2005 рік), керівника Луганської облдержадміністрації (2005-2006), заступника голови СБУ (2007), а з 2007 по 2014 роки був депутатом у Раді від "Нашої України" і "Батьківщини".
Повернувся в держуправління Москаль за президента Петра Порошенка. Він очолив Луганську облдержадміністрацію у 2014 році, а після заворушень у Мукачеві у липні 2015 року Прошенко призначив його очільником Закарпатської облдержадміністрації. Після другого туру президентських виборів у 2019 році Москаль пішов у відставку.
Порошенка Москаль підтримував і після того, як той програв на виборах.
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Коментарі 1
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