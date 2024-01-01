Помер українский політик, ексглава Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль

Помер українский політик, ексглава Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль
Помер відомий український політик, колишній керівник Закарпатської і Луганської облдержадміністрацій генерал Геннадій Москаль.

Про це повідомив у соцмережі депутат Микола Княжицький, - пише ВВС.

"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою", - написав він.

Політику було 73 роки.

Геннадій Москаль був близьким соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського.

Москаль з 1973 року працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював кримінальну міліцію у Чернівецькій області у 1990-х, але став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках - тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ.

У 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником Закарпатської облдержадміністрації. Згодом він став соратником Віктора Ющенка і за його президентства обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ (2005 рік), керівника Луганської облдержадміністрації (2005-2006), заступника голови СБУ (2007), а з 2007 по 2014 роки був депутатом у Раді від "Нашої України" і "Батьківщини".

Повернувся в держуправління Москаль за президента Петра Порошенка. Він очолив Луганську облдержадміністрацію у 2014 році, а після заворушень у Мукачеві у липні 2015 року Прошенко призначив його очільником Закарпатської облдержадміністрації. Після другого туру президентських виборів у 2019 році Москаль пішов у відставку.

Порошенка Москаль підтримував і після того, як той програв на виборах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, політика, Геннадій Москаль, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
РІП. Покойся з миром. Царства Небесного
Відповісти
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Помер українский політик, ексглава Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль
Сьогодні, 11:41
Макрон пообіцяв приїхати в Україну із «конкретними пропозиціями»
Сьогодні, 11:01
«Файні ґаздині» з Волині приготували понад 30 тисяч сухих супів і каш для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
За минулу добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 11 танків та 24 ББМ
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
Помер українець, який на матчі СРСР станцював гопак з жовто-синім стягом Помер українець, який на матчі СРСР станцював гопак з жовто-синім стягом
08 березень, 13:37
Зупинилося серце Степана Хмари Зупинилося серце Степана Хмари
21 лютий, 13:16
У горах Румунії знайшли тіло ухилянта з України У горах Румунії знайшли тіло ухилянта з України
14 лютий, 11:34
У Раді забракло голосів для «відставки» Безуглої У Раді забракло голосів для «відставки» Безуглої
06 лютий, 15:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
Помер українский політик, ексглава Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль
Сьогодні, 11:41
 0
Макрон пообіцяв приїхати в Україну із «конкретними пропозиціями»
Сьогодні, 11:01
 0
«Файні ґаздині» з Волині приготували понад 30 тисяч сухих супів і каш для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
За минулу добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 11 танків та 24 ББМ
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8