Помер українский політик, ексглава Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль

Геннадій Москаль.



Про це повідомив у соцмережі депутат Микола Княжицький, - пише



"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою", - написав він.



Політику було 73 роки.



Геннадій Москаль був близьким соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського.



Москаль з 1973 року працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював кримінальну міліцію у Чернівецькій області у 1990-х, але став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках - тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ.



У 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником Закарпатської облдержадміністрації. Згодом він став соратником Віктора Ющенка і за його президентства обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ (2005 рік), керівника Луганської облдержадміністрації (2005-2006), заступника голови СБУ (2007), а з 2007 по 2014 роки був депутатом у Раді від "Нашої України" і "Батьківщини".



Повернувся в держуправління Москаль за президента Петра Порошенка. Він очолив Луганську облдержадміністрацію у 2014 році, а після заворушень у Мукачеві у липні 2015 року Прошенко призначив його очільником Закарпатської облдержадміністрації. Після другого туру президентських виборів у 2019 році Москаль пішов у відставку.



Порошенка Москаль підтримував і після того, як той програв на виборах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер відомий український політик, колишній керівник Закарпатської і Луганської облдержадміністрацій генералПро це повідомив у соцмережі депутат, - пише ВВС. "Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою", - написав він.Політику було 73 роки.Геннадій Москаль був близьким соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка і критиком Володимира Зеленського.Москаль з 1973 року працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював кримінальну міліцію у Чернівецькій області у 1990-х, але став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках - тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ.У 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником Закарпатської облдержадміністрації. Згодом він став соратником Віктора Ющенка і за його президентства обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ (2005 рік), керівника Луганської облдержадміністрації (2005-2006), заступника голови СБУ (2007), а з 2007 по 2014 роки був депутатом у Раді від "Нашої України" і "Батьківщини".Повернувся в держуправління Москаль за президента Петра Порошенка. Він очолив Луганську облдержадміністрацію у 2014 році, а після заворушень у Мукачеві у липні 2015 року Прошенко призначив його очільником Закарпатської облдержадміністрації. Після другого туру президентських виборів у 2019 році Москаль пішов у відставку.Порошенка Москаль підтримував і після того, як той програв на виборах.

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