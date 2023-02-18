На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО

Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 7 пожеж та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.16 березня в місті Ковель трапилася пожежа в квартині на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового багатоквартирного будинку. На місце події прибув черговий підрозділ 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 12:18, ліквідовано о 12:35. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власником будівлі. Внаслідок пожежі травмувався власник квартири, його госпіталізовано в лікарню з діагнозом – отруєння чадним газом.Рятувальники 19-ї ДПРЧ міста Ковель за допомогою спеціального інструменту провели аварійне відкривання дверей квартири в місті Ковель, де за зачиненими дверима перебували малолітні діти 2017 та 2023 р.н.Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк ліквідували пожежу гаража в обласному центрі. Повідомлення про пожежу надійшло о 16:48, о 16:58 її ліквідовано. Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Причина події — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.Протягом доби надзвичайники Ковельського району приборкали займання сухої трави та чагарників в селі Дубове на площі -2га та місті Любомль на площі – 0,2 га.