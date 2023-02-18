На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО

На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 7 пожеж та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

16 березня в місті Ковель трапилася пожежа в квартині на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового багатоквартирного будинку. На місце події прибув черговий підрозділ 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 12:18, ліквідовано о 12:35. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власником будівлі. Внаслідок пожежі травмувався власник квартири, його госпіталізовано в лікарню з діагнозом – отруєння чадним газом.
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО

Рятувальники 19-ї ДПРЧ міста Ковель за допомогою спеціального інструменту провели аварійне відкривання дверей квартири в місті Ковель, де за зачиненими дверима перебували малолітні діти 2017 та 2023 р.н.

Рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк ліквідували пожежу гаража в обласному центрі. Повідомлення про пожежу надійшло о 16:48, о 16:58 її ліквідовано. Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Причина події — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО

Протягом доби надзвичайники Ковельського району приборкали займання сухої трави та чагарників в селі Дубове на площі -2га та місті Любомль на площі – 0,2 га.
На Волині горіла квартира, власник отруївся чадним газом. ФОТО

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Теги: пожежа, ДСНС, Волинь, рятувальники
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