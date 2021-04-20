Волинянин спалював траву і ледь не залишив сусідів без будинку
Сьогодні, 13:45
На Ковельщені під час спалювання сухої трави чоловік ледь не спалив будинок сусідам.
Про це повідомили волинські вогнеборці.
16 березня о 13:40 в селі Дубове Дубівської громади трапилася пожежа сухої трави та чагарників. На місце події прибув черговий підрозділ 19-ї ДПРЧ міста Ковель.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що є загроза перекидання вогню на житловий будинок.
Надзвичайники оперативно вжили заходів аби врятувати будівлю та за допомогою водяного ствола та підручних засобів швидко загасили пожежу рослинності на площі 2 га.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина Івана М. 1989 р.н., на порушника складено протокол за статтею 77-1 КУпАП.
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Про це повідомили волинські вогнеборці.
16 березня о 13:40 в селі Дубове Дубівської громади трапилася пожежа сухої трави та чагарників. На місце події прибув черговий підрозділ 19-ї ДПРЧ міста Ковель.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що є загроза перекидання вогню на житловий будинок.
Надзвичайники оперативно вжили заходів аби врятувати будівлю та за допомогою водяного ствола та підручних засобів швидко загасили пожежу рослинності на площі 2 га.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина Івана М. 1989 р.н., на порушника складено протокол за статтею 77-1 КУпАП.
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