Волинянин спалював траву і ледь не залишив сусідів без будинку

На Ковельщені під час спалювання сухої трави чоловік ледь не спалив будинок сусідам.Про це повідомили волинські вогнеборці.16 березня о 13:40 в селі Дубове Дубівської громади трапилася пожежа сухої трави та чагарників. На місце події прибув черговий підрозділ 19-ї ДПРЧ міста Ковель.Прибувши на місце події рятувальники встановили, що є загроза перекидання вогню на житловий будинок.Надзвичайники оперативно вжили заходів аби врятувати будівлю та за допомогою водяного ствола та підручних засобів швидко загасили пожежу рослинності на площі 2 га.Причина пожежі – необережне поводження з вогнем громадянина Івана М. 1989 р.н., на порушника складено протокол за статтею 77-1 КУпАП.