На Волині відбулася акція на підтримку полонених азовців

В Ковелі на Волині рідні оборонців Азовсталі організували чергову акцію на підтримку полонених військовослужбовців.Як повідомили в Ковельській міській раді, у полоні нині перебувають троє ковельчан:таРідні та друзі захисників закликають пришвидшити звільнення бійців.Як розповіла мама Андрія Богдана, 16 березня минуло 22 місяці, як її син та сотні інших азовців у полоні."22 страшних місяці невідомості і боротьби", — каже матір."Два роки ми не знаємо, що з нашими дітьми, не знаємо нічого про них. Їх знищують фізично, їх знищують морально. Дякую усім, хто відгукується і приходить на такі акції. Світ має пам’ятати і робити усе можливе, щоб повернути наших дітей з цього пекла", — сказала Юлія Рудчик, яка приїхала на акцію з Луцького району. Жінка теж чекає із полону сина.За даними Асоціації захисників родини "Азовсталі", понад 900 бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України вже майже два роки знаходяться в російському полоні.