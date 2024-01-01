На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Штань
Сьогодні, 21:36
У бою за Україну загинув захисник з Волині Віктор Штань.
Про це повідомляє Турійська громада.
У 2016 році юнак із села Осереби був призваний на строкову службу. Пізніше підписав контракт. Ніс службу у прикордонних військах.
Два роки разом із побратимами наш захисник вів важку боротьбу з окупантами. Останній бій Віктор прийняв 7 березня 2024 року.
У звʼязку з трагічною подією у Турійській громаді з 17 по 19 березня оголошується триденна жалоба.
Про день прибуття траурного кортежу із тілом Героя і чин поховання повідомлять додатково.
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Про це повідомляє Турійська громада.
У 2016 році юнак із села Осереби був призваний на строкову службу. Пізніше підписав контракт. Ніс службу у прикордонних військах.
Два роки разом із побратимами наш захисник вів важку боротьбу з окупантами. Останній бій Віктор прийняв 7 березня 2024 року.
У звʼязку з трагічною подією у Турійській громаді з 17 по 19 березня оголошується триденна жалоба.
Про день прибуття траурного кортежу із тілом Героя і чин поховання повідомлять додатково.
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