На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Штань

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Штань
У бою за Україну загинув захисник з Волині Віктор Штань.

Про це повідомляє Турійська громада.

У 2016 році юнак із села Осереби був призваний на строкову службу. Пізніше підписав контракт. Ніс службу у прикордонних військах.

Два роки разом із побратимами наш захисник вів важку боротьбу з окупантами. Останній бій Віктор прийняв 7 березня 2024 року.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Штань

У звʼязку з трагічною подією у Турійській громаді з 17 по 19 березня оголошується триденна жалоба.

Про день прибуття траурного кортежу із тілом Героя і чин поховання повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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