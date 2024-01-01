На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Штань

Віктор Штань.



Про це повідомляє Турійська громада.



У 2016 році юнак із села Осереби був призваний на строкову службу. Пізніше підписав контракт. Ніс службу у прикордонних військах.



Два роки разом із побратимами наш захисник вів важку боротьбу з окупантами. Останній бій Віктор прийняв 7 березня 2024 року.





У звʼязку з трагічною подією у Турійській громаді з 17 по 19 березня оголошується триденна жалоба.



Про день прибуття траурного кортежу із тілом Героя і чин поховання повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за Україну загинув захисник з ВолиніПро це повідомляє Турійська громада.У 2016 році юнак із села Осереби був призваний на строкову службу. Пізніше підписав контракт. Ніс службу у прикордонних військах.Два роки разом із побратимами наш захисник вів важку боротьбу з окупантами. Останній бій Віктор прийняв 7 березня 2024 року.У звʼязку з трагічною подією у Турійській громаді з 17 по 19 березня оголошується триденна жалоба.Про день прибуття траурного кортежу із тілом Героя і чин поховання повідомлять додатково.

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