Лучанин розробив мобільну платформу для евакуації поранених із поля бою

Василь Цапюк разом з інженером розробив мобільну платформу, яка їздить на колесах. Свою розробку назвали «Віз» або «Чумак».



Завдяки цьому пристрою можна буде безпечно евакуйовувати пораненого з поля бою, – йдеться у сюжеті



«Боєць лежить максимально наближено до землі та бортами, які тут є — він прикритий від осколків. Керма немає, управління – це колісна база, яка крутиться в одну і протилежну сторону. Поки що платформа на колесах, можливо, буде і на гусеницях», — розповідає лучанин.



Можливо, в майбутньому таку платформу виготовлятиму і на гусениці. А поки що лучанин прагне її зробити максимально дешевою для виробництва.



Зі слів Василя Цапюка, така мобільна платформа може перевозити вагу від 150 до 200 кілограмів.



«Платформа — швидка, але ми хочемо, щоб вона була маневрена, мобільна і мала великий запас ходу, живилася з мінімального об’єму акумуляторів. Тому що цю платформу треба до поля бою доставити та вона має бути підйомною для двох людей», — додає чоловік.



Зі слів Василя Цапюка, вартість такої мобільної платформи коливатиметься від 100 тисяч гривень. Акумулятор має витримувати до 10-15 виїздів.

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