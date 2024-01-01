18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження журналістка Олена Лівіцька (на фото), колишній директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Валерій Кузьмич.
Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька Галини Шатецької, голови Волинської обласної організації УТОГ Галини Сопронюк.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Іменинники сьогоднішнього дня – Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталія.
У березні у православних вірян починається Великий піст 2024 - найсуворіший і найтриваліший у році. Потрібен він для тілесного і духовного очищення людини перед світлим Великоднем. Великий піст триває 48 днів - у 2024 році він настане з 18 березня по 4 травня.
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Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька Галини Шатецької, голови Волинської обласної організації УТОГ Галини Сопронюк.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Іменинники сьогоднішнього дня – Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталія.
У березні у православних вірян починається Великий піст 2024 - найсуворіший і найтриваліший у році. Потрібен він для тілесного і духовного очищення людини перед світлим Великоднем. Великий піст триває 48 днів - у 2024 році він настане з 18 березня по 4 травня.
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