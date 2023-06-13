75-річний українець виграв мільйон гривень у лотерею

75-річний пан Володимир з Львівської області зірвав джекпот у лотерею. Як повідомили на сторінці «М.С.Л. Державні лотереї», чоловік виграв 1 млн гривень.У повідомленні йдеться, що переможець спочатку не зрозумів, що став лотерейним мільйонером. Він подумав, що виграв 47 500 гривень. Однак, коли його донька зателефонувала, щоб дізнатися, як його отримати приз, то почула, що виграш батька склав 1 млн гривень.За словами переможця, він вирішив розділити свій виграш з 10 дітьми та 12 онуками. Також планує зробити подарунки й правнукам.