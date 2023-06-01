Рецепт голубців від волинянки увійшли до нематеріальної культурної спадщини України

Нещодавно елемент НКС «Приготування української традиційної страви «Голубці» був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.Про це розповіли у Шацькому будинку культури.Спеціалісти Обласного науково-методичного центру культури за основу вивчення взяли традиції приготування голубців різних населених пунктів Волині, серед яких і селище Шацьк.Своїм рецептом поділилася «Заслужений працівник сфери послуг». Перейняла господиня приготування голубців від своєї мами, яка своєю чергою, навчилася цього від своєї мамиТа на цьому елементі дослідження національної культурної спадщини у Шацьку не зупиняються.Також до обласного реєстру уже внесено «Традицію плетіння кошиків з коріння сосни». Носіями даного елементу є( всі з села Хрипськ),(Шацьк),(Вілиця),(Ростань).