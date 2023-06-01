Рецепт голубців від волинянки увійшли до нематеріальної культурної спадщини України
Сьогодні, 03:11
Нещодавно елемент НКС «Приготування української традиційної страви «Голубці» був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це розповіли у Шацькому будинку культури.
Спеціалісти Обласного науково-методичного центру культури за основу вивчення взяли традиції приготування голубців різних населених пунктів Волині, серед яких і селище Шацьк.
Своїм рецептом поділилася «Заслужений працівник сфери послуг» Мирослава Ковч. Перейняла господиня приготування голубців від своєї мами Корчук Марії Омелянівни, яка своєю чергою, навчилася цього від своєї мами Олени.
Та на цьому елементі дослідження національної культурної спадщини у Шацьку не зупиняються.
Також до обласного реєстру уже внесено «Традицію плетіння кошиків з коріння сосни». Носіями даного елементу є Володимир Островець, Василь Горун, Микола Мегель, Віталій Лукашук, Микола Оніщук ( всі з села Хрипськ), Володимир Дударчук (Шацьк), Микола Шепелюк (Вілиця), Іван Корінь (Ростань).
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Про це розповіли у Шацькому будинку культури.
Спеціалісти Обласного науково-методичного центру культури за основу вивчення взяли традиції приготування голубців різних населених пунктів Волині, серед яких і селище Шацьк.
Своїм рецептом поділилася «Заслужений працівник сфери послуг» Мирослава Ковч. Перейняла господиня приготування голубців від своєї мами Корчук Марії Омелянівни, яка своєю чергою, навчилася цього від своєї мами Олени.
Та на цьому елементі дослідження національної культурної спадщини у Шацьку не зупиняються.
Також до обласного реєстру уже внесено «Традицію плетіння кошиків з коріння сосни». Носіями даного елементу є Володимир Островець, Василь Горун, Микола Мегель, Віталій Лукашук, Микола Оніщук ( всі з села Хрипськ), Володимир Дударчук (Шацьк), Микола Шепелюк (Вілиця), Іван Корінь (Ростань).
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