В Луцьку різко подорожчає один з комунальних тарифів: перший етап заплановано на квітень
Сьогодні, 07:12
У квітні тарифи на воду можуть зрости в середньому на понад 12%, а в липні – більш ніж на 14%.
Про це повідомляє "Українська енергетика", посилаючись на проекти постанов НКРЕКП.
Підвищення цін планується у таких містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич.
Тарифи пропонують підняти у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2024 року.
"НКРЕКП оголосила, що планує переглянути і підвищити тарифи для першої групи із 7 водоканалів, які знаходяться на заході країни, і для другої групи – з 14 великих водоканалів на інших територіях. Підвищення буде суттєвим – на 20, 30%, а подекуди навіть на 60%", – зазначив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.
Проте в містах, про які НКРЕП не згадав у проєктах постанов, тарифи на воду не залишаться старими. Просто не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП – деяким тарифи встановлює місцева влада. І здебільшого вона вже підвищила їх.
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Про це повідомляє "Українська енергетика", посилаючись на проекти постанов НКРЕКП.
Підвищення цін планується у таких містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич.
Тарифи пропонують підняти у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2024 року.
"НКРЕКП оголосила, що планує переглянути і підвищити тарифи для першої групи із 7 водоканалів, які знаходяться на заході країни, і для другої групи – з 14 великих водоканалів на інших територіях. Підвищення буде суттєвим – на 20, 30%, а подекуди навіть на 60%", – зазначив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.
Проте в містах, про які НКРЕП не згадав у проєктах постанов, тарифи на воду не залишаться старими. Просто не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП – деяким тарифи встановлює місцева влада. І здебільшого вона вже підвищила їх.
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