В Луцьку різко подорожчає один з комунальних тарифів: перший етап заплановано на квітень





Про це



Підвищення цін планується у таких містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич.



Тарифи пропонують підняти у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2024 року.



"НКРЕКП оголосила, що планує переглянути і підвищити тарифи для першої групи із 7 водоканалів, які знаходяться на заході країни, і для другої групи – з 14 великих водоканалів на інших територіях. Підвищення буде суттєвим – на 20, 30%, а подекуди навіть на 60%", – зазначив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.



Проте в містах, про які НКРЕП не згадав у проєктах постанов, тарифи на воду не залишаться старими. Просто не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП – деяким тарифи встановлює місцева влада. І здебільшого вона вже підвищила їх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні тарифи на воду можуть зрости в середньому на понад 12%, а в липні – більш ніж на 14%.Про це повідомляє "Українська енергетика", посилаючись на проекти постанов НКРЕКП.Підвищення цін планується у таких містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич.Тарифи пропонують підняти у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2024 року."НКРЕКП оголосила, що планує переглянути і підвищити тарифи для першої групи із 7 водоканалів, які знаходяться на заході країни, і для другої групи – з 14 великих водоканалів на інших територіях. Підвищення буде суттєвим – на 20, 30%, а подекуди навіть на 60%", – зазначив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.Проте в містах, про які НКРЕП не згадав у проєктах постанов, тарифи на воду не залишаться старими. Просто не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП – деяким тарифи встановлює місцева влада. І здебільшого вона вже підвищила їх.

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