У дев'яти областях наші захисники збили 17 «шахедів»

У дев'яти областях наші захисники збили 17 «шахедів»
У ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ-рф).

Про це повідомили у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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