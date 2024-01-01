Курс валют у Луцьку на 18 березня
Сьогодні, 09:30
18 березня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.25, а продають за 42.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.94.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.25, а продають за 42.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.94.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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