Курс валют у Луцьку на 18 березня

Курс валют у Луцьку на 18 березня
18 березня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.25, а продають за 42.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.76, а продають за 9.94.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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