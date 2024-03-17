Путін заявив, що продовжуватиме війну і створить «санітарну зону»

володимир путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили, а також пригрозив ставитися до "зрадників" із добровольчих формувань "як у зоні бойових дій".



Про це путін сказав під час виступу у своєму виборчому штабі, пише



Путін заявив, що нібито висока явка виборців на виборах пов'язана з "драматичними подіями", які "переживає країна".



"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - цинічно заявив він, маючи на увазі напад на Україну.



Говорячи про виклики під час свого нового терміну, російський диктатор заявив, що потрібно "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили", - йдеться в повідомленні.



Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти росії.



За словами путіна, представників Російського добровольчого корпусу "як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон". Він порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі добровольців нібито "втрати приблизно 800 осіб".



Диктатор сказав, що в росії немає смертної кари, але "ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій".



Путін також сказав, що росія "за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються".



Диктатор також заявив, що росія може в якийсь момент створити "санітарну зону" на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати "засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".



Російському диктатору володимиру путіну ЦВК рф "малює" рекордну перемогу на президентських "виборах".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторзаявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили, а також пригрозив ставитися до "зрадників" із добровольчих формувань "як у зоні бойових дій".Про це путін сказав під час виступу у своєму виборчому штабі, пише Українська правда з посиланням на РИА Новости і ТАСС.Путін заявив, що нібито висока явка виборців на виборах пов'язана з "драматичними подіями", які "переживає країна"."Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - цинічно заявив він, маючи на увазі напад на Україну.Говорячи про виклики під час свого нового терміну, російський диктатор заявив, що потрібно "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили", - йдеться в повідомленні.Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти росії.За словами путіна, представників Російського добровольчого корпусу "як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон". Він порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі добровольців нібито "втрати приблизно 800 осіб".Диктатор сказав, що в росії немає смертної кари, але "ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій".Путін також сказав, що росія "за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються".Диктатор також заявив, що росія може в якийсь момент створити "санітарну зону" на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати "засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".Російському диктатору володимиру путіну ЦВК рф "малює" рекордну перемогу на президентських "виборах".

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