На Хмельниччині під час російської атаки постраждала жінка: її госпіталізували

На Хмельниччині під час російської атаки постраждала жінка: її госпіталізували
На Хмельниччині вночі під час повітряної тривоги сили ППО збили безпілотник. Внаслідок атаки постраждала жінка, її госпіталізували.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Фейсбуці.

"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили один БПЛА типу «Shahed».
Внаслідок атаки постраждала жителька нашої області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає.
Крім того, є пошкодження приватного будинку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у дев'яти областях наші захисники збили 17 «шахедів».

Фото ілюстративне.

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Теги: Хмельниччина, шахеди
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