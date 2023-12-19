На Хмельниччині під час російської атаки постраждала жінка: її госпіталізували





Про це Сергій Тюрін у Фейсбуці.



"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили один БПЛА типу «Shahed».

Внаслідок атаки постраждала жителька нашої області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає.

Крім того, є пошкодження приватного будинку", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у дев'яти областях наші захисники збили 17 «шахедів».



Фото ілюстративне.

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