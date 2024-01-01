У Луцьку п'яний водій протаранив дорожню огорожу
18 березень, 10:20
У Луцьку на вулиці Набережній автомобіль врізався в дорожню огорожу на кільці.
Інформацію журналістам ІА ВолиньPost підтвердили і в патрульній поліції Волині.
Там розповідають, що ДТП трапилася уночі, 17 березня. В автопригоду потрапив автомобіль марки "Фіат", за кермом якого перебував 19-річний юнак. Зазначають, що під час удару він пошкодив дорожнє огородження.
За інформацією патрульних, хлопець був п'яний. Адже він пройшов освідування за допомогою Драгера, і результат становив 1,33 проміле.
На водія поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та за ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
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Інформацію журналістам ІА ВолиньPost підтвердили і в патрульній поліції Волині.
Там розповідають, що ДТП трапилася уночі, 17 березня. В автопригоду потрапив автомобіль марки "Фіат", за кермом якого перебував 19-річний юнак. Зазначають, що під час удару він пошкодив дорожнє огородження.
За інформацією патрульних, хлопець був п'яний. Адже він пройшов освідування за допомогою Драгера, і результат становив 1,33 проміле.
На водія поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та за ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.
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