У Луцьку п'яний водій протаранив дорожню огорожу

У Луцьку п'яний водій протаранив дорожню огорожу
У Луцьку на вулиці Набережній автомобіль врізався в дорожню огорожу на кільці.

Інформацію журналістам ІА ВолиньPost підтвердили і в патрульній поліції Волині.

Там розповідають, що ДТП трапилася уночі, 17 березня. В автопригоду потрапив автомобіль марки "Фіат", за кермом якого перебував 19-річний юнак. Зазначають, що під час удару він пошкодив дорожнє огородження.

За інформацією патрульних, хлопець був п'яний. Адже він пройшов освідування за допомогою Драгера, і результат становив 1,33 проміле.

На водія поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та за ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.

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Теги: ДТП, Автопригода, Поліція
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