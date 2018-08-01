Розвів багаття на подвір'ї та отримав опіки: терміново шукають донорів крові 76-річному волинянину

Розвів багаття на подвір'ї та отримав опіки: терміново шукають донорів крові 76-річному волинянину
76-річному волинянину Левчуку Івану терміново шукають донорів крові. Чоловік отримав сильні опіки і наразі перебуває на лікуванні у Луцькій міській клінічній лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив знайомий сім’ї постраждалого Сергій Полугаєв.

«16 березня удень Іван Володимирович розвів на подвір’ї багаття та не помітив, як загорівся одяг. Сусіди, які стали свідками події, викликали швидку. Іван отримав важкі опіки та був госпіталізований у медичний заклад. Нині він перебуває в опіковому відділенні. Івану робитимуть операцію та для цього потрібна кров десяти донорів», – розповів Сергій.

Трагедія трапилася в селі Радомишль Луцького району.

Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, постраждалий чоловік оримав термічні опіки 2-3 ступеня. Його швидкою доправили у лікарню.

Кров можна здати у Волинській обласній станції переливання крові на проспекті Волі, 47. З собою потрібно мати паспорт. Також необхідно зазначити, що це для Левчука Івана.

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Теги: волинянин, багаття, опіки
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