СБУ на Київщині спіймала двох агентів фсб. Ними виявилися батько і син

СБУ на Київщині спіймала двох агентів фсб. Ними виявилися батько і син
Працівники СБУ затримали сім’ю зрадників, які на замовлення фсб готували ракетні удари по Україні та хоронили останки загиблих рашистів під Києвом.

Про це СБУ повідомляє в телеграмі.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів фсб, які діяли на Київщині.

Завербовані батько і син готували ракетні удари рф по столичному регіону.
СБУ на Київщині спіймала двох агентів фсб. Ними виявилися батько і син

Зокрема вони «зливали» геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до фсб координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано.

Синхронно з цим було проведено заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

Серед іншого, ці агенти фсб виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ.

Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Після цього вони направляли до фсб відповідний «фотозвіт» із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.
СБУ на Київщині спіймала двох агентів фсб. Ними виявилися батько і син

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.

Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником фсб, який «звернув увагу» на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі.

На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат»
.
За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову «винагороду» від загарбників на власні банківські картки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне ув’язнення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через сажу в димарі в Луцьку сталася пожежа в житловому будинку
18 березень, 12:24
Погода сказилася: у Луцьку побито температурний рекорд 40-річної давнини
18 березень, 12:07
СБУ на Київщині спіймала двох агентів фсб. Ними виявилися батько і син
18 березень, 11:26
Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео
18 березень, 11:07
Розвів багаття на подвір'ї та отримав опіки: терміново шукають донорів крові 76-річному волинянину
18 березень, 10:51
Схожі новини
Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині Дрони не допомогли: СБУ злапала російського шпигуна на Миколаївщині
19 березень, 12:38
Гауляйтер, який оголосив себе главою окупованої громади на Київщині, сів на 9 років Гауляйтер, який оголосив себе главою окупованої громади на Київщині, сів на 9 років
18 березень, 17:33
Зловили російського шпигуна, який готував теракт на Харківщині Зловили російського шпигуна, який готував теракт на Харківщині
14 березень, 11:30
Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів Депутатка Херсонської облради вигадала собі ім’я, що працювати на окупантів
13 березень, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ти тренуєшся цілий рік, щоб прожити 40 секунд ейфорії», - чемпіон світу з Волині
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині у лісі загинув 21-річний хлопець, який заготовляв дрова: деталі трагедії
Сьогодні, 11:10
 0
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині двоє росіян та їхня спільниця з Житомира ошукували людей в інтернеті
Сьогодні, 10:59
 0
У перші дні великої війни зрадник з Харкова коригував удари по місту «в обхід» ППО
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8