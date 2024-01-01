Погода сказилася: у Луцьку побито температурний рекорд 40-річної давнини

Погода сказилася: у Луцьку побито температурний рекорд 40-річної давнини
Волинські синоптики 16 березня вчергове зареєстрували температурний рекорд в обласному центрі.

Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зафісували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.

За даними спостережень метеостанції, 16 березня максимальна температура повітря в Луцьку становила +14,0°С.

Попереднє рекордне значення було відмічене у 1983 році.

Погода сказилася: у Луцьку побито температурний рекорд 40-річної давнини


Нагадаємо, лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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