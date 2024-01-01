Погода сказилася: у Луцьку побито температурний рекорд 40-річної давнини
Сьогодні, 12:07
Волинські синоптики 16 березня вчергове зареєстрували температурний рекорд в обласному центрі.
Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зафісували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 16 березня максимальна температура повітря в Луцьку становила +14,0°С.
Попереднє рекордне значення було відмічене у 1983 році.
Нагадаємо, лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.
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Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зафісували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 16 березня максимальна температура повітря в Луцьку становила +14,0°С.
Попереднє рекордне значення було відмічене у 1983 році.
Нагадаємо, лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.
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