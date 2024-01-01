Погода сказилася: у Луцьку побито температурний рекорд 40-річної давнини





Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики зафісували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.



За даними спостережень метеостанції, 16 березня максимальна температура повітря в Луцьку становила +14,0°С.



Попереднє рекордне значення було відмічене у 1983 році.







Нагадаємо, лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики 16 березня вчергове зареєстрували температурний рекорд в обласному центрі.Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики зафісували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.За даними спостережень метеостанції, 16 березня максимальна температура повітря в Луцьку становила +14,0°С.Попереднє рекордне значення було відмічене у 1983 році.Нагадаємо, лютий 2024 року на території Волині

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