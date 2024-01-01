Цьогоріч лютий на Волині виявився найтеплішим в історії

Лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.Про це у телеграмі повідомив Волинський гідрометцентр.Лютий 2024 року, із середньомісячною температурою +5,0°, яка на 6,5°С вище за кліматичну норму, виявився найтеплішим за всі роки спостережень. Попередній найтепліший лютий був у 1990 році з середньомісячною температурою +4,0°.Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура знижувалась до 3-6°С морозу, а найтепліше – 12 і 27 лютого, коли максимальна температура після полудня досягла 14-17°С тепла.Опадів по області випало від 41 до 50 мм, що становить 112-157% від місячної норми.Нагадаємо, у Луцьку вчора, 29 лютого, синоптики