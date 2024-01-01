Цьогоріч лютий на Волині виявився найтеплішим в історії
Сьогодні, 13:12
Лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.
Про це у телеграмі повідомив Волинський гідрометцентр.
Лютий 2024 року, із середньомісячною температурою +5,0°, яка на 6,5°С вище за кліматичну норму, виявився найтеплішим за всі роки спостережень. Попередній найтепліший лютий був у 1990 році з середньомісячною температурою +4,0°.
Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура знижувалась до 3-6°С морозу, а найтепліше – 12 і 27 лютого, коли максимальна температура після полудня досягла 14-17°С тепла.
Опадів по області випало від 41 до 50 мм, що становить 112-157% від місячної норми.
Нагадаємо, у Луцьку вчора, 29 лютого, синоптики зареєстрували новий температурний рекорд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Волинський гідрометцентр.
Лютий 2024 року, із середньомісячною температурою +5,0°, яка на 6,5°С вище за кліматичну норму, виявився найтеплішим за всі роки спостережень. Попередній найтепліший лютий був у 1990 році з середньомісячною температурою +4,0°.
Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура знижувалась до 3-6°С морозу, а найтепліше – 12 і 27 лютого, коли максимальна температура після полудня досягла 14-17°С тепла.
Опадів по області випало від 41 до 50 мм, що становить 112-157% від місячної норми.
Нагадаємо, у Луцьку вчора, 29 лютого, синоптики зареєстрували новий температурний рекорд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який шпигував для росії на полігонах ЗСУ
Сьогодні, 13:45
На Волині знищили наркосиндикат: заробляв щомісяця 35 мільйонів
Сьогодні, 13:24
Цьогоріч лютий на Волині виявився найтеплішим в історії
Сьогодні, 13:12