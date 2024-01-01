У Луцьку вчора – найтепліше за весь час спостережень
Сьогодні, 11:36
У Луцьку вчора, 29 лютого, синоптики зареєстрували новий температурний рекорд.
Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики повідомили про рекорд максимальної температури повітря в обласному центрі Волині.
За даними спостережень метеостанції, 29 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 4,1°С рекордне значення 2000 року і склала +14,7°С.
У вівторок, 27 лютого, в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий тепловий температурний рекорд.
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Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики повідомили про рекорд максимальної температури повітря в обласному центрі Волині.
За даними спостережень метеостанції, 29 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 4,1°С рекордне значення 2000 року і склала +14,7°С.
У вівторок, 27 лютого, в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий тепловий температурний рекорд.
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