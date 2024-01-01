27 лютого у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
Сьогодні, 10:07
У вівторок, 27 лютого, в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий тепловий температурний рекорд.
За даними обласного гідрометеоцентру, 27 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,2°С рекордне значення 2002 року і склала +13,0°С.
Як додали волинські синоптики, спостереження на метеостанції обласного центру ведуться із 1947 року.
Що відомо про температурні рекорди зими 2023/2024 у Луцьку
Вперше цієї зими синоптики зафіксували рекорд 26 грудня, тоді стовпчики термометрів показали +10.4⁰С. В передостанній день 2023 року гідрометеоцентр зафіксував +9,0°С.
Рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С. 11 лютого було найтеплішим із 1958 року, температура повітря перевищила на 1,6°С попереднє рекордне значення і склала +10,1°С. Наступного дня, 12 лютого синоптики знову звітували про температурний максимум — стовпчики термометрів показали +16,2°С Це на 5,9°С перевищило попередній рекорд, який тримався із 2002 року.
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За даними обласного гідрометеоцентру, 27 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,2°С рекордне значення 2002 року і склала +13,0°С.
Як додали волинські синоптики, спостереження на метеостанції обласного центру ведуться із 1947 року.
Що відомо про температурні рекорди зими 2023/2024 у Луцьку
Вперше цієї зими синоптики зафіксували рекорд 26 грудня, тоді стовпчики термометрів показали +10.4⁰С. В передостанній день 2023 року гідрометеоцентр зафіксував +9,0°С.
Рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С. 11 лютого було найтеплішим із 1958 року, температура повітря перевищила на 1,6°С попереднє рекордне значення і склала +10,1°С. Наступного дня, 12 лютого синоптики знову звітували про температурний максимум — стовпчики термометрів показали +16,2°С Це на 5,9°С перевищило попередній рекорд, який тримався із 2002 року.
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