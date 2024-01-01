27 лютого у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд

У вівторок, 27 лютого, в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий тепловий температурний рекорд.За даними обласного гідрометеоцентру, 27 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,2°﻿С рекордне значення 2002 року і склала +13,0°﻿С.Як додали волинські синоптики, спостереження на метеостанції обласного центру ведуться із 1947 року.Вперше цієї зими синоптики зафіксували рекорд 26 грудня, тоді стовпчики термометрів показали +10.4⁰С. В передостанній день 2023 року гідрометеоцентр зафіксував +9,0°С.Рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С. 11 лютого було найтеплішим із 1958 року, температура повітря перевищила на 1,6°﻿С попереднє рекордне значення і склала +10,1°﻿С. Наступного дня, 12 лютого синоптики знову звітували про температурний максимум — стовпчики термометрів показали +16,2°﻿С Це на 5,9°﻿С перевищило попередній рекорд, який тримався із 2002 року.