У Литві перевірять 18 тисяч білорусів, які проживають у країні





Їм доведеться заповнити ту ж анкету, що й новоприбулі білоруси, пише



"Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети", – сказала Евеліна Гудзінскайте, керівниця Департаменту міграції, повідомляє видання. За словами чиновниці, білорусів, чиї дозволи на проживання дійсні, у Литві є близько 18 тисяч.



Якщо виявлять негативну інформацію про особу, Департамент міграції звернеться до Департаменту державної безпеки (ДДБ) і посвідку на проживання можуть анулювати.



"Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з ДДБ. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована", – пояснила Гудзінскайте.



З листопада 2022 року росіяни та білоруси, які в'їжджають до Литви, повинні заповнювати спеціальну анкету, щоб висловити свою точку зору щодо війни росії в Україні.



Відтоді 1644 громадян Білорусі та 397 громадян росії були визнані такими, що становлять загрозу національній безпеці Литви, і їм було відмовлено у дозволах на проживання.



Також Департамент міграції та ВСД проводить більш ретельну перевірку громадян Білорусі, які отримали або претендують на дозвіл на тимчасове проживання в Литві для роботи.



Більш жорсткі перевірки почалися після того, як колишній майор білоруської міліції Олександр Матієвич, який брав участь у придушенні продемократичних протестів у своїй країні, отримав дозвіл на тимчасове проживання в Литві.



Крім того, із 1 березня Литва закриває два пункти пропуску із Білоруссю. Йдеться про КПП Райгардас та Лаворішкес. Через ці пункти не зможуть пересуватися ні пішоходи, ні транспорт.

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