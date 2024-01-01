Українські військові за добу ліквідували понад 1000 окупантів

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Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 412610 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,
– танків ‒ 6570 (+14) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,
– артилерійських систем – 1029 (+20) од,
– РСЗВ – 1000 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 688 (+2) од,
– літаків – 342 (+2) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,
– спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,
– танків ‒ 6570 (+14) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,
– артилерійських систем – 1029 (+20) од,
– РСЗВ – 1000 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 688 (+2) од,
– літаків – 342 (+2) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,
– спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).
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