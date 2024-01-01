Українські військові за добу ліквідували понад 1000 окупантів

Українські військові за добу ліквідували понад 1000 окупантів
Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 412610 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,

– танків ‒ 6570 (+14) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,

– артилерійських систем – 1029 (+20) од,

– РСЗВ – 1000 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 688 (+2) од,

– літаків – 342 (+2) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),

– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),

– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,

– спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 лютого у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
Сьогодні, 10:07
У Литві перевірять 18 тисяч білорусів, які проживають у країні
Сьогодні, 09:57
Українські військові за добу ліквідували понад 1000 окупантів
Сьогодні, 09:46
Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 09:30
На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 25 атак ворога, – Генштаб
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
27 лютий, 09:51
ЗСУ знищили за добу майже 900 окупантів ЗСУ знищили за добу майже 900 окупантів
26 лютий, 09:51
Захисники ліквідували ще тисячу російських окупантів Захисники ліквідували ще тисячу російських окупантів
23 лютий, 10:05
Захисники ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів та ворожий літак Захисники ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів та ворожий літак
22 лютий, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 50-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та набої
Сьогодні, 10:30
 0
27 лютого у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
Сьогодні, 10:07
 0
У Литві перевірять 18 тисяч білорусів, які проживають у країні
Сьогодні, 09:57
 0
Українські військові за добу ліквідували понад 1000 окупантів
Сьогодні, 09:46
 0
Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8