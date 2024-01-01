Українські військові за добу ліквідували понад 1000 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,



– танків ‒ 6570 (+14) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,



– артилерійських систем – 1029 (+20) од,



– РСЗВ – 1000 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 688 (+2) од,



– літаків – 342 (+2) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),



– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),



– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,



– спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 412610 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 412610 (+1060) осіб,– танків ‒ 6570 (+14) од,– бойових броньованих машин ‒ 12508 (+14) од,– артилерійських систем – 1029 (+20) од,– РСЗВ – 1000 (+0) од,– засоби ППО ‒ 688 (+2) од,– літаків – 342 (+2) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),– крилаті ракети ‒ 1912 (+0),– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 13112 (+47) од,– спеціальна техніка ‒ 1594 (+6).

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