Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 09:30
28 лютого готівковий курс долара становить 38.26, продають його за 38.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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