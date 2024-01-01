Захисники вночі збили всі запущені росією «шахеди»

Захисники вночі збили всі запущені росією «шахеди»
У ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

ППО інтенсивно працювала протягом 1,5 години. Один "шахед" приземлили в Миколаївській області, решту – в Одеській, повідомили дані Сил оборони півдня на порталі "Одеса. Офіційно".

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Теги: Росія, Україна, війна
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